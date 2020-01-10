Контрразведка СБУ вывела с оккупированной территории экс-террориста, давшего показания о российской армии на Донбассе

В ходе спецоперации контрразведчики СБУ вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего террориста «ДНР». Поскольку он не воевал и дал показания против российской армии на Донбассе, его освободили от уголовной ответственности.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Оперативники управления СБУ в Днепропетровской области установили, что в 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой «100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР». Он обеспечивал охрану штаба боевиков, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке. За несение «службы» он получал заработную плату в размере 15 тысяч российских рублей. Однако со временем, увидев преступления террористов, в том числе против мирных граждан, бывший боевик выразил готовность покинуть временно оккупированную территорию.

Он предоставил украинским правоохранителям свидетельства о преступной деятельности оккупантов и наличии российской военной техники. Контрразведчики и следователи СБУ провели тщательную проверку и установили, что он не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

«Учитывая этот факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по части 2 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины», - сообщили в СБУ.

Напомним, что ранее СБУ вывела с оккупированной части Донбасса своего информатора, который работал в «спецслужбе ДНР».