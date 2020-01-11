На лечении в «Феофании» остаются 48 бывших пленных

В клинической больнице «Феофания» до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, переданных Украине в рамках обмена удерживаемыми с «ЛНР» и «ДНР».

Об этом сообщает «5 канал».

Десять бывших пленных выписали еще вчера, 9 января, и девять из них сейчас находятся в санатории «Лесная Поляна». Там они продолжат реабилитацию. В частности, с ними будут работать психологи и стоматологи.

Медики прогнозируют, что в субботу, 11 января, могут выписать из больницы «Феофания» еще около десяти человек. А пока трех пациентов прооперировали, еще двоим – предстоит операция. Врачи говорят, что оперативные вмешательства долговременной реабилитации не требуют.

Напомним, в воскресение, 29 декабря, состоялся обмен пленными между Украиной и ОРДЛО в формате 123 на 76. В числе тех, кого выдала Украины, были пятеро экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которые обвиняются в убийствах людей на Майдане. Накануне Киевский апелляционный суд изменил им меру пресечения на личное обязательство. В связи с этим сначала у здания суда, а после и у Лукьяновского СИЗО прошли пикеты против выдачи беркутовцев ОРДЛО. На что в ГПУ заверили, что судебное разбирательство в деле по обвинению экс-беркутовцев в причастности к расстрелам на Майдане в феврале 2014 года будет продолжено.

