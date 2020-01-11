Суд приговорил к восьми годам тюрьмы боевика «ЛНР», которого контрразведка СБУ задержала при спецоперации

Суд приговорил к восьми годам лишения свободы боевика террористической «ЛНР», который принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как известно, ранее контрразведчики СБУ провели на Луганщине специальную операцию, в результате которой вывели на контролируемую украинскими властями территорию и задержали активного участника террористической организации «ЛНР».

Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокин в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево. Впоследствии боевик продолжил «службу» на блокпостах террористов и в так называемом «таможенном комитете ЛНР».

В рамках уголовного производства, начатого по части 2 статьи 110 и части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевика был объявлен в розыск.

Суд его признал виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Напомним, как контрразведка СБУ вывела с оккупированной территории экс-террориста, давшего показания о российской армии на Донбассе.