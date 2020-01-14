Прокуратура и СБУ допросят 76 украинцев, недавно освобожденных из плена

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с 76 украинцами, освобожденными 29 декабря с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба для их физического и эмоционального восстановления.