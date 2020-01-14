Прокуратура и СБУ допросят 76 украинцев, недавно освобожденных из плена

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с 76 украинцами, освобожденными 29 декабря с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба для их физического и эмоционального восстановления.
«По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными. Процессуальные действия с освобожденными проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности, как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.