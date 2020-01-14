Связанные с ГРУ российские хакеры атаковали Burisma и Квартал 95, – NYT

Накануне Нового года хакеры из России атаковали сервера компании Burisma и «Квартал 95». По данным специалистов, к атакам могут быть причастны хакеры их российского ГРУ.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на New York Times.

Хакеры атаковали сайты дочерних Burisma Holdings компаний. Как известно, Burisma Holdings находится в центре процесса импичмента президента США Дональда Трампа. Среди филиалов Burisma – «КУБ-Газ», «Алдеа», «Эско-Пивнич», «Надрагаз», «Техноком-Сервис» и «Пари».

«Целью также был «Квартал-95», украинская телепроизводственная компания, основанная господином Зеленским. Фишинговая атака на него, по-видимому, была направлена на то, чтобы выкопать электронную переписку руководителя компании Ивана Баканова, которого г-н Зеленский назначил главой Службы безопасности Украины», – уточнили в издании.

По данным экспертов Area1, хакеры ГРУ разослали Burisma поддельные страницы для входа, чтобы украсть учетные данные сотрудников.

«Area1 смогла отследить похожие сайты с помощью комбинации интернет-провайдеров, часто используемых хакерами ГРУ, редких шаблонов веб-трафика и методов, которые использовались в предыдущих атаках против множества других жертв, включая 2016 год и недавний российский взлом Всемирного антидопингового агентства», – добавили в СМИ.

Напомним, как СБУ задержала группу хакеров, которые похищали деньги со счетов госпредприятий.