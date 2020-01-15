За сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – двое военнослужащих ранены

За прошедшие сутки, 14 января, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Четыре обстрела зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: неподалеку Новотроицкого и Марьинки - из стрелкового оружия; вблизи населенного пункта Невельское - из крупнокалиберных пулеметов; рядом с Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Шесть обстрелов противник совершил в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: рядом с Луганским - со станковых противотанковых гранатометов; трижды в районе населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем 122 калибра - 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм - 28 мин, с 82-мм миномета - 8 мин, а также применил автоматические гранатометы; вблизи Крымского - с миномета калибра 82 мм - 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала этих суток, 15 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь по защитникам Светлодарска, где выпустили 2 мины с 82-мм миномета. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет.

Напомним, что в Донецке оккупационная «полиция» задерживает прохожих, у которых нет паспортов «ДНР».