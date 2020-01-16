В оккупированном Донецке появилась профессия сторожей квартир – они присматривают за брошенными квартирами

В Донецке после оккупации появилась профессия сторожей недвижимости, которые присматривают за квартирами и домами, владельцы которых покинули город.

Об этом сообщает издание «Спектр».

«Элитная недвижимость в Донецке сама по себе уже создает рабочие места, ведь хозяева не торопятся снижать цену при ее продаже, но и сами в ней часто не бывают, а оставить роскошный дом без присмотра опасно. Поэтому у жителей Донецка появляется счастливая возможность наняться сторожем и жить в роскошных апартаментах, получая при этом еще и оплату, сравнимую с заработком учителя или врача – порядка 5000-6000 тысяч рублей (70-80 евро)», - пишет сайт.

Донецкие агентства недвижимости называют успешным и растущим бизнесом.

- Цена на дом колеблется в зависимости от степени отчаяния продавца, недавно дом напротив «Донбасс Арены» в Донецке ушел за 100 тысяч долларов, он и до войны был скромным, стоил чуть больше 400 тысяч долларов, - рассказывает один из продавцов элитной недвижимости.

Риелтор Кирилл Сириус говорит, что довоенную цену жилья нужно поделить на четыре, если в квартире не закончен ремонт – на пять. За верхний этаж отнять еще две тысячи долларов от цены. В итоге квартира, которая стоила 75 тысяч долларов на конец 2013, в очень удачном случае уйдет за 15.

«Кирилл демонстрирует целый ряд квартир в престижных новостройках с ремонтом со стоимостью трехкомнатного гнезда в районе 20 тысяч долларов. Эти квартиры строили еще украинские компании, люди купили у них еще с украинскими документами, теперь приходится все документы о праве на недвижимость с нуля переоформлять уже по законам «ДНР». В итоге теперь такие квартиры с ремонтом, мебелью, детскими игрушками и тапочками у порога продаются в том виде, в котором они были брошены в 2014 году при спешном отъезде», - сообщает издание.

Всегда есть сложности с регистрацией недвижимости на оккупированной территории: нужно получить техпаспорт, который действует всего год, сделать информационную справку и произвести оценку недвижимости, от которой нужно заплатить 1% от цены в виде налогов.

Можно продать квартиру и вовсе не утруждая себя опасной поездкой на неконтролируемые территории – все документы могут переоформить адвокаты, взяв за это 200 евро, а для передачи денег прямо во время сделки есть специальные люди – покупатель отдает деньги в Донецке такому посреднику, а в Киеве, к примеру, продавец получает ту же сумму, минус комиссия, от коллеги этого посредника, контролируя весь процесс по телефону. Сейчас процент за перевод 2%, еще зимой было 1,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке оккупационная «полиция» задерживает прохожих, у которых нет паспортов «ДНР».