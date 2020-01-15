На Донбассе из-за вражеских обстрелов погиб украинский воин

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На Донбассе 15 января вооруженные формирования Российской федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, беспилотников, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Напомним, что ранее за сутки боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, двое украинских военнослужащих были ранены.

Вадим Богданов

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