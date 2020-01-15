Новым премьером РФ назначат главного российского налоговика Мишустина

Президент России Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Об этом сообщается на сайте президента России.

Напомним, ранее Путин заявил о политической реформе и изменении Конституции РФ – после этого правительство подало в отставку.

Мишустин является главой Федеральной налоговой службы России. Кандидатуру Мишустина должна будет рассмотреть Государственная Дума России.

Как сообщает «РБК», Михаилу Мишустину 53 года. Большую часть 1990-х Мишустин работал в Международном компьютерном клубе, занимавшемся привлечением информационных технологий в страну. В 1996 году он возглавил правление этой организации.

На госслужбу Мишустин пришел в 1998 году – в сферу налогообложения. Сначала он был помощником главы Государственной налоговой службы по информационным системам учета и контроля, затем – его заместителем. Аналогичная должность ему досталась и при преобразовании ведомства в Министерство по налогам и сборам, ее он занимал до 2004 года. До 2006 года Мишустин руководил Роснедвижимостью, а после, до 2008-го – Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В конце 2000-х Мишустин занимался инвестиционным бизнесом: до 2010 года он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером ГК UFG Asset Management. Федеральную налоговую службу Мишустин возглавил в 2010 году – и был ее бессменным руководителем все это время. В 2011 году Мишустин вошел в тройку самых богатых российских чиновников с доходом 78,6 млн руб. Супруга Мишустина в 2016 году вошла в список самых богатых жен чиновников «Forbes», заняв 9-е место с доходом в 160,1 млн рублей. Она работала в одной из структур UFG, где и работал до возвращения в налоговую Мишустин.