Президент Украины заявил, что на Донбассе войска разведут еще на трех участках фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Об этом он сказал в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили в пресс-службе Офиса Президента.

Президент Украины выразил обеспокоенность невыполнением договоренностей по обеспечению реального режима «полной тишины» на Донбассе. По словам главы государства, на следующих консультациях Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона будет активно работать над продвижением дополнительных мер для полного и всеобъемлющего прекращения огня. Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона определила три участка разведения сил и средств.

- Для нас очень важно, чтобы это были именно гуманитарные участки. Это важно для людей, – подчеркнул он.

Кроме того, Президент выразил обеспокоенность недопуском представителей Международного комитета Красного Креста к незаконно удерживаемым лицам на неподконтрольных территориях.