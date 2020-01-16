В Мариуполе СБУ задержала экс-военнослужащую Нацгвардии, которая собирала данные для террористов «ДНР»

Контрразведка СБУ в Мариуполе разоблачила и прекратила разведывательно-подрывную работу экс-военной Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористов «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в поле зрения так называемой спецслужбы «ДНР» женщина попала в 2015 году во время прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ.

Представители «МГБ ДНР» завербовали ее и провели инструктаж по конспирации, предоставили псевдоним, обусловили способы связи. В ходе дальнейших коммуникаций они отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей.

Используя специально созданные аккаунты в запрещенной российской соцсети, женщина собирала и передавала необходимые террористам сведения.

При обыске у злоумышленницы нашли компьютерную технику с доказательствами общения с боевиками. В ходе проведения дальнейших следственных действий она дала показания об обстоятельствах своей вербовки и сотрудничества с так называемым «МГБ ДНР».

Сейчас женщине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической организации), судом избрана мера пресечения.

Напомним, ранее боевики ЛНР пытались завербовать чиновника Минюста Украины.