На Донбассе продолжились обстрелы, погиб украинский воин

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В течение 16 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

В результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность.

Напомним, что из-за обстрелов на Донбассе один украинский воин погиб и накануне, 15 января.  

Вадим Богданов

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