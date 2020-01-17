Освобожденный из плена «ДНР» журналист Асеев передал Зеленскому списки пленных для следующего обмена

Освобожденный в декабре украинский журналист Станислав Асеев, два с половиной года находившийся в плену «ДНР», передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе личной встречи список тех, кто все еще удерживается в тюрьмах оккупации.

Об этом Асеев рассказал в интервью ZN.UA.

– Разговор с Президентом касался в основном Донбасса. Но так как мы не обсуждали, какие вещи можно сделать публичными, могу рассказать только о некоторых деталях, - сообщил Асеев.

По его словам, Президент Украины уже получил списки людей, находящихся в тюрьмах оккупации.

– Эти списки результаты общей работы людей, вернувшихся из плена. Мы свели в общий список все данные, которые известны. Это реальные люди, они живы, мы их видели и они находятся в разных местах так называемой пенитенциарной системы Донецка и Макеевки. Это был первый и самый главный вопрос, - отметил журналист.

На просьбу журналиста уточнить количество людей, попавших в эти списки, Станислав Асеев отвечать не стал:

– Количество людей я все-таки сейчас озвучивать не буду потому, что это явно не все люди, которые там находятся. Но мы все в разное время сидели в разных местах, и видели разных людей. Поэтому свели все, что у нас было.

По словам Асеева, «сегодня у тех людей, которые влияют на процессы обмена, есть осторожная надежда на то, что в ближайшем будущем состоится следующий обмен».

Отмечается, что в списки попали гражданские, которых обвиняют в терроризме, шпионаже и экстремизме.

– Так как мы пересекались в основном с мужчинами, женщины сидят в отдельных камерах, то подавляющее большинство в списках — мужчины, - уточнил Асеев.

Журналист также видит проблему в качестве прежних обменных списков, потому что в числе освобожденных 29 декабря 2019 года оказались те, кто априори там не мог быть.

По словам Асеева, в предыдущих обменных списках были люди, которые напрямую участвовали в том, что происходило в донецкой тюрьме, известной под названием «Изоляция».

– Такие люди были и в предыдущих обменах и в этом, и все они еще на свободе, - отметил он.

– Позитивный момент в том, что, по словам президента, СБУ уже работает по ним. Также президент сказал, что, возможно, чтобы такие ошибки не повторялись, такие люди как я перед обменом должны просматривать списки. И даже визуально отсеивать тех, кто либо сотрудничал с оккупационной администрацией, либо по своим личным садистским наклонностям участвовал в издевательствах и пытках. На самом деле, отследить, кто попадает в обмен очень сложно и здесь играет роль огромное количество факторов. И корректировать такие списки действительно возможно только на финальном этапе, - резюмировал Асеев.

– В целом, я увидел перед собой абсолютно уставшего и искреннего человека... Человеческое участие всегда поддерживает. Но Президент настолько непосредственный человек, который буквально предложил мне деньги чуть ли не из бумажника.

Напомним, что журналиста Асеева оккупационный российский режим на Донбассе приговорил к 15 годам лишения свободы. Он находился в заключении террористов «ДНР», по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка «ДНР» признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины тогда выразило категорический протест Российской федерации в связи с так называемым «судебным решением» российской оккупационной власти в Донецке по лишению свободы украинского журналиста Станислава Асеева за якобы шпионаж и призывы к экстремистской деятельности.

29 декабря он вернулся в Украину в рамках обмена пленными между Украиной и так называемой ЛДНР.