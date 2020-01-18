Украинскому журналисту, который писал о притеснениях крымских татар, ФСБ запретила въезд в Россию и Крым на 34 года

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Оккупационные власти Крыма запретили въезд украинскому журналисту правозащитного ресурса «Article 20» Тарасу Ибрагимову на территорию аннексированного полуострова и на территорию РФ до 2054 года. 

Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebоok.

«До 2054 года ФСБ запретила мне въезд в Россию и оккупированный Крым. «Вы же догадываетесь почему?, - спрашивает меня пограничник ФСБ. - Я знаю. «Ну и почему?». Личная неприязнь». Спасибо всем кто был эти 4 года рядом. ... Все будет хорошо, но немного по-другому», - написал журналист, добавив, что связывает это с профессиональной деятельностью.

В постановлении, которое вручили Ибрагимову на админгранице Крыма с Херсонской областью сказано, что ему запретили въезд в Россию и Крым до конца мая 2054 года, пишет «Крым.Реалии».

По данным СМИ, в качестве основания запрета в погранслужбе РФ сослались на норму федерального закона №27 «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ», предполагающую запрет на въезд в Россию, «в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения».

Напомним, что Госпогранслужба запретила российской блогерше въезд на территорию Украины на три года.

Julia Davudenko

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