Продавщица безразлично кивнула, а охранник посмеялся: В николаевском супермаркете продают цукаты с плесенью

Жительница Николаева заявила, что в супермаркете Гиппо, который расположен на проспекте Центральном, продают цукаты с плесенью.

Об этом девушка написала в группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

«Они лежат, покрытые плесенью. Я указала на это продавщице овощного отдела, она безразлично кивнула. Через неделю я снова вижу, что они так же лежат на прилавке. Книги жалоб я не нашла. Когда попросила охранника дать ее мне, он начал смеяться и сказал, что у всех бывают испорченные товары. То есть, оставить жалобу мне не дали возможности. А цукаты с плесенью так и продолжают лежать на продажу», - написала жительница Николаева.

Напомним, что в николаевском супермаркете нашли заплесневевший сыр – продавщица сначала его убрала, но потом «привела в порядок».