За сутки восемь военнослужащих ВСУ получили ранения на Донбассе

В течение текущих суток, 18 января, вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

вблизи населенного пункта Пески - из стрелкового оружия;

недалеко от Красногоровки - со станкового противотанкового гранатомета - 16 выстрелов и вооружения БМП-1;

неподалеку Павлополя - с БПЛА противник сбросил 2 гранатометных выстрела ВОГ-17 калибра 30 мм;

в районе населенного пункта Васильевка - из стрелкового оружия.

Кроме этого, из минометов калибра 120 мм - 10 мин, а также автоматических станковых гранатометов противник обстрелял защитников населенного пункта Орехово, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

«Сегодня, 18 января, в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения», - говорится в сообщении.

Напомним, боевики на Донбассе восемь раз обстреливали позиции ВСУ.