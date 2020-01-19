Штаб ООС: Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин погиб, десять ранены

За минувшие сутки, 18 января, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС.

Обстрелы зафиксированы в районе Песок, Красногоровки, неподалеку Павлополя, а также в районе Орехового и Васильевки. Во время обстрелов боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другое стрелковое оружие.

В результате вчерашних обстрелов один военный погиб, еще 10 получили ранения. За текущие сутки на данный момент потерь нет.