Штаб ООС: Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, один украинский воин погиб, десять ранены

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За минувшие сутки, 18 января, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает штаб ООС. 

Обстрелы зафиксированы в районе Песок, Красногоровки, неподалеку Павлополя, а также в районе Орехового и Васильевки. Во время обстрелов боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другое стрелковое оружие. 

В результате вчерашних обстрелов один военный погиб, еще 10 получили ранения. За текущие сутки на данный момент потерь нет. 

Юлия Акимова

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