Депутат Госдумы считает «ЛНР» и «ДНР» «субъектами» России, а их наличие – призыв для украинцев объединяться в пророссийское движение

Депутат Государственной думы Андрей Козенко во время общения с журналистами в Крыму заявил, что территории Донецкой и Луганской областей являются «особыми субъектами» России.

Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале телекомпании «Юнион».

Депутат утверждает, что очень важно наладить между Россией и ОРДЛО дипломатические отношения.

«Мы публично говорим о том, что Донецкая и Луганская народные республики сегодня являются особыми субъектами Российской Федерации. То, какую политику мы проводим со стороны народной дипломатии, это сегодня очень важно. Нам нужно наращивать взаимовыгодные экономические программы, социальное сотрудничество, сотрудничество политическое», - утверждает он.

Более того, Козенко считает, что Россия таким образом «дает посыл всей территории Украины, как нужно объединятся», а также призывает всех россиян, проживающих в Украине, объединятся в «мощное пророссийской движение».

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал Причерноморье «исконно русскими землями», которые отдали Украине как сельской территории.