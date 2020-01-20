Россия в год переводит террористам «ЛНР» полмиллиарда долларов – СБУ рассказала о схеме финансирования

Россия каждый год финансирует террористов «ЛНР» на временно оккупированной территории Луганской области на 30 миллиардов российских рублей (около 500 миллионов долларов). Эта сумма составляет более двух третей от общих потребностей бюджета псевдореспублики.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в «ЛНР» рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти.

Для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, из которого средства из России попадают в так называемый «государственный банк ЛНР». Затем деньги распределяются самозваным «министерством финансов ЛНР» для содержания оккупационных органов власти и силового блока – незаконных вооруженных формирований «МГБ», «МВД», «народной милиции».

Так называемые «министр финансов» и директор «госбанка ЛНР» занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения «ассигнований» на функционирование так называемой «ЛНР» и распределения средств. Сейчас этим «чиновникам ЛНР» объявили о подозрении в финансировании действий по захвату государственной власти, их объявили в розыск.

Напомним, что ранее николаевская СБУ объявила о подозрении бизнесмену из Краматорска, заплатившему ₴2 миллиона налогов террористам «ДНР».