На фронте на Донбассе погиб военнослужащий из Первомайска

На Донбассе во время обстрела 19 января погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Александр Слободанюк из Первомайска.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал его бывший сослуживец Сергей Сагайдак.

Позиции украинских военных накрыли обстрелом, из-за чего Слободанюк получил ранение. После этого в него попал снайпер, и этот выстрел стал смертельным.

У Слободанюка остались двое детей. Александр был на фронте с самого начала войны, с 2014 года.

В штабе Операции Объединенных сил сообщили, что 19 января на Донбассе погиб один украинский воин. Всего 19 января вооруженные формирования Российской федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских воинов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм и 120-мм минометов, а также станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.