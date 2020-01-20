На Днепропетровщине СБУ задержала боевика «ДНР», который служил в ВСУ, собирая данные для ФСБ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали украинского военнослужащего, завербованного спецслужбами России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, житель Святогорска после начала войны на Донбассе выехал на оккупированную территорию Донецкой области, где добровольно пошел воевать на стороне террористической группировки «ДНР». Во время «службы» в рядах так называемых 100 ОМСБр «Республиканской гвардии» и 1 ОМСБР «Славянской бригады» мужчина был завербован российской спецслужбой.

В прошлом году наемник покинул оккупированную территорию и вступил на военную службу в Вооруженные силы Украины по контракту. По версии СБУ, таким образом боевик собирал сведения о дислокации украинских воинских частей, вооружении, личном составе и данные командования.

Агент российской спецслужбы проходил службу в одной из боевых бригад ВСУ, дислоцированной в Днепропетровской области. Его задержали при попытке передать собранные сведения.

В настоящее время задержанному предъявили подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УКУ.

Напомним, в Мариуполе СБУ задержала экс-военнослужащую Нацгвардии, которая собирала данные для террористов «ДНР».