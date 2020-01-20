Оккупанты арестовали жителя Крыма – обвинили его в шпионаже на СБУ и поместили в московское СИЗО

Житель села Молодежное Симферопольского района 42-летний Иван Яцкин был задержан сотрудниками ФСБ 16 октября, однако об этом стало известно лишь спустя четыре месяца.

Об этом сообщает сайт «Ґрати».

В день задержания Киевский районный суд Симферополя арестовал Яцкина на два месяца до 15 декабря 2019 года. Ему было предъявлено обвинение в госизмене (статья 275 Уголовного кодекса РФ).

По версии следствия, Яцкин с 14 февраля по 30 марта 2016 года, выполняя поручение СБУ, собирал в Крыму сведения о персональных данных сотрудников Оперативно-поискового бюро МВД по Крыму. Следствие утверждает, что полученные данные, в том числе в результате общения с действующими сотрудниками российских правоохранительных органов на полуострове, он хранил на компьютере в двух табличных файлах. С апреля по июнь 2016 года Яцкин находился на территории материковой Украины и передал файлы СБУ, получив за это денежное вознаграждение, считает следствие.

Сразу после ареста в октябре 2019 года Яцкина этапировали в Московский изолятор Лефортово, где его посетил адвокат Николай Полозов – он будет осуществлять защиту крымчанина. Полозов рассказал «Ґратам», что Яцкин сообщил ему о давлении и угрозах семье со стороны российских силовиков. При этом физического давления на него не оказывали, что адвокат связывает с оперативным этапированием из Крыма в Москву.

- Пока непонятно, давал ли он какие-то показания или нет. Он дезориентирован в СИЗО, сложно что-то сказать определенно, пока я не видел материалы дела, - отметил Полозов.

Напомним, что ранее СБУ задержала одного из руководителей севастопольской ячейки «Единой России», который приехал в Украину за загранпаспортом.