Экс-представитель главы ОБСЕ в Украине напомнил России, что она является стороной конфликта на Донбассе

Об этом он сказал в интервью российскому «Коммерсанту».

«Стороны известны. Если посмотрите на Минские соглашения, на то, как они подписаны в оригинале, вы увидите подписи Хайди Тальявини (экс-главы миссии ОБСЕ в контактной группе, — ред.), Леонида Кучмы и Михаила Зурабова (экс-посла РФ в Украине, — ред.). Затем пропущено расстояние — и есть Захарченко и Плотницкий (экс-вожака так называемых «ДНР» и «ЛНР», — ред.). Почему наверху Украина и Россия? Они разве не стороны конфликта? Именно поэтому они и стоят наверху. И один посредник — ОБСЕ», — сказал Сайдик.

На реплику, что Россия считает себя посредником, он ответил: «Тогда надо сказать, что она не выполняет роль посредника, ведь посредник не может быть на чьей-то стороне».

Ранее сообщалось, что Россия в год переводит террористам «ЛНР» полмиллиарда долларов – СБУ рассказала о схеме финансирования.