Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – один украинский боец погиб, еще один ранен

За прошедшие сутки, 20 января, российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток»: недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; возле Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности ОТГ «Север»: вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

С начала 21 января российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, что на Донбассе во время обстрела 19 января погиб военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Александр Слободанюк из Первомайска.