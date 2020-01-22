На Донбассе от пули снайпера погиб украинский воин

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На Донбассе 22 января от пули снайпера погиб украинский военнослужащий Николай Сорочук, который был родом из села Лище возле Луцка.

Об этом сообщает сайт «Волынские новости».

Информацию о гибели Сорочука подтвердил председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев.

В штабе Операции Объединенных сил также подтвердили, что 22 января на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

В течение текущих суток вооруженные формирования России 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вадим Богданов

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