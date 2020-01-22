На Донбассе от пули снайпера погиб украинский воин

На Донбассе 22 января от пули снайпера погиб украинский военнослужащий Николай Сорочук, который был родом из села Лище возле Луцка.

Об этом сообщает сайт «Волынские новости».

Информацию о гибели Сорочука подтвердил председатель Луцкой РГА Тарас Яковлев.

В штабе Операции Объединенных сил также подтвердили, что 22 января на Донбассе погиб один украинский военнослужащий.

В течение текущих суток вооруженные формирования России 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.