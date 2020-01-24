Комбат николаевских морпехов рассказал, как его бойцы на Донбассе отбили у террористов высоту «Дерзкая»

Комбат 36-й бригады морской пехоты Виктор Сикоза рассказал, как его бойцы ранее отвоевали у российско-террористических подразделений на Донбассе стратегически важную высоту «Дерзкая».

Об этом сообщает «Військове телебачення України».

Судя по сюжету, боевые действия велись летом 2019 года. Сикоза отметил, что большая заслуга во взятии высоты принадлежит и бойцам второго батальона 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Данная высота 73 находится в районе Водяного на Мариупольском направлении, пророссийские боевики называли её «Дерзкая».

- Мы зашли на форпорт противника, который считался ключевой точкой. Это высота «Дерзкая», с нее противник хорошо контролировал все места подхода наших подразделений. Сколько было попыток штурмовать эти позиции, подавлять их огнем – этого никто не мог сделать. Сами противники этим очень сильно гордились – был большой удар по их самолюбию, когда им пришлось оставить позицию и отдать высоту истинным владельцам этих земель, - сказал Сикоза.

После этого им пришлось останавливать ДРГ противника, который хотел пробраться на свои старые позиции. Также николаевские морпехи сбили российский беспилотник.

За время ротации погибло шесть морских пехотинцев. Сикоза рассказал о гибели военных медиков Ирины Шевченко и Сергея Майбороды, чей автомобиль обстреляли из противотанкового комплекса, когда они ехали эвакуировать раненного воина.

В Минобороны отметили, что Сикоза в 2014 году вышел из Крыма вместе с другими военными, которые не изменили присяге. Он награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Ранее Сикоза получил награду «Народный герой Украины».