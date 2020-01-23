В Первомайске провели в последний путь погибшего воина Александра Слободанюка

В Первомайске 23 января попрощались с младшим сержантом Александром Слободанюком, который погиб на Донбассе.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.

Последнюю честь Герою отдали родные и побратимы, жители города и представители власти. Прощание с погибшим воином проходило в Городском центре культуры и досуга имени Евфросинии Зарницкой.

Слободанюку было 48 лет, 22 из них он посвятил служению Украине. Боец ​​72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получил смертельное ранение во время обстрела позиций украинских воинов 19 января в зоне проведения Операции объединенных сил.