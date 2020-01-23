В Первомайске провели в последний путь погибшего воина Александра Слободанюка

В Первомайске 23 января попрощались с младшим сержантом Александром Слободанюком, который погиб на Донбассе.
Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского областного совета.
Последнюю честь Герою отдали родные и побратимы, жители города и представители власти. Прощание с погибшим воином проходило в Городском центре культуры и досуга имени Евфросинии Зарницкой.
Слободанюку было 48 лет, 22 из них он посвятил служению Украине. Боец 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев получил смертельное ранение во время обстрела позиций украинских воинов 19 января в зоне проведения Операции объединенных сил.
«Светлая память о настоящем патриоте, мужественном сыне родной земли, который ценой собственной жизни защищал территориальную целостность страны и право украинцев на мир, навсегда останется в сердцах жителей Первомайска и Николаевской области. Герои не умирают!» - отметили в облсовете.