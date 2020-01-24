В Луганске в СИЗО сидят российские спецназовцы, которые убивали валютчиков, - бывший пленник

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В оккупированном Луганске в СИЗО сидят сотрудники спецподразделения российского МВД, которые убивали валютчиков.

Об этом в интервью «Цензор.НЕТ» рассказал бывший узник террористов «ЛНР» Денис Секацкий.

- В СИЗО «республик» на данный момент сидит процентов 20 россиян. Они приехали сюда не просто воевать – они приехали зарабатывать – и они такие же люди, и так же сидят. Я сидел с ребятами из спецподразделения российского МВД. Почти все их подразделение сейчас в СИЗО. Они убивали валютчиков, отжимали деньги, и даже в «ЛНР» на это не закрыли глаза, - сказал он.

Отметим, что Секацкий ранее был бизнесменом и сотрудничал с СБУ. Он фотографировал воинские части россиян и террористов, за что его задержали в 2015 году. Впоследствии оккупанты его приговорили к 12 годам тюрьмы. В плену он пробыл 3 года и 8 месяцев, после чего его обменяли украинским властям. По словам Секацкого, он заплатил 32 тысячи долларов террористам, чтобы его включили в списки на обмен.  

Напомним, что ранее донецкий «обнальщик» рассказал, как его пытала «полиция ДНР», чтобы он отдал деньги.

Вадим Богданов

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