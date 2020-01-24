Государство обязано поддерживать и защищать жителей оккупированных территорий, - глава СБУ Баканов

Государство должно выработать действенные механизмы защиты и поддержки граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом заявил глава СБУ Иван Баканов, передает пресс-служба ведомства.

Он провел встречу с новым специальным представителем Действующего председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Хайди Грау и Мартином Сайдик, который занимал эту должность ранее.

«На временно оккупированных территориях очень много людей, которые несмотря на действия оккупантов не оставляют надежды жить в единой Украине и считают себя украинцами. Поэтому мы должны поддержать их, показать, что государство заботится о них и благодарно за проукраинскую позицию», — отметил Баканов, добавив, что особенно актуальным этот вопрос является после незаконной выдачи российских паспортов на оккупированных территориях.

Напомним, ранее в Офисе Президента обсудили вопросы безопасности жителей Донбасса.