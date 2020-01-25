На Донбассе боевики 12 раз обстреливали украинских военнослужащих – один боец ранен

За минувшие сутки, 24 января, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также присутствовала снайперская активность», – сообщили в штабе ООС.

Восемь обстрелов по украинским позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно: два раза неподалеку Талаковки – из станкового противотанкового гранатомета - 21 выстрел, а также крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; дважды рядом с Песками - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Павлополь – из станкового противотанкового гранатомета – 3 выстрела, а также снайперской винтовки и другого стрелкового оружия; два раза в районе населенного пункта Опытное - с 120-мм миномета противник выпустил 14 мин, а также 1 выстрел из противотанкового ракетного комплекса; неподалеку Невельского - с автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Четыре вражеских обстрела зафиксировали в районе ответственности ОТГ «Север», а именно: вблизи Новолуганского – из станкового противотанкового гранатомета - 4 выстрела и крупнокалиберного пулемета; дважды недалеко от населенного пункта Луганское – с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; рядом с Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм - 9 снарядов.

С началом этих суток российские оккупационные войска из станкового противотанкового гранатомета осуществили 5 выстрелов по позициям защитников Павлополя, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». За текущие сутки потерь нет.

Кроме того, в штабе ООС отметили об активизации боевиков за последнее время на Луганском направлении. Большинство обстрелов происходит в темное время суток, также здесь зафиксировали активность вражеских снайперов. В некоторых случаях от обстрелов страдает и мирное население.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года огонь на Донбассе пока не прекратился, но война может завершиться, только этого пожелают все стороны конфликта.