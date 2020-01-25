Войска с Донбасса может вывести только Россия, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит только от Российской Федерации.

Об этом он заявил в интервью израильскому «9 каналу», передает «Интерфакс-Украина».

«В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения», - сказал Зеленский.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина намерена вернуть все свои временно оккупированные территории на Донбассе и в Крыму.

«Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там (на оккупированных территориях Донбасса и Крыма – ред.) несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории», - отметил он.

«Я даже сейчас не о международных институциях, судах. Это серьезный прецедент для всего мира, что так можно. И это самое страшное. Это ужасно и это плохо. Если это так закончится в Украине, что мы не вернём наши территории, я уверен, тогда это не последняя история», - сказал Президент Зеленский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после встречи «Нормандской четверки» в Париже в декабре прошлого года огонь на Донбассе пока не прекратился, но война может завершиться, только этого пожелают все стороны конфликта.