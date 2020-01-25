«А как иначе?» – Зеленский рассказал, почему говорит с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что идет на прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным, потому что только так можно вернуть на родину удерживаемых на оккупированном Донбассе и Крыму, и на территории РФ украинцев, и попытаться завершить войну.

Об этом он заявил в интервью израильскому «9 каналу», передает «Интерфакс-Украина».

«Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с «Минском» и Нормандским форматом, это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, - это президент Российской Федерации», – рассказал Президент Украины.

Зеленский указал, что возвращение людей ему важнее вопросов этикета.

«Дипломатично или не дипломатично». Это, честно говоря, без меня. Будет возможность – через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие», - отметил он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что вопрос вывода войск с оккупированной территории Донбасса зависит только от Российской Федерации.