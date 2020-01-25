На Донбассе боевики блокируют передвижение ОБСЕ у участков разведения сил

На Донбассе пророссийские боевики блокируют передвижение наблюдателей ОБСЕ у участков разведения сил.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

24 января на блокпосту примерно в трех километрах севернее участка разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское представители вооруженных формирований РФ снова запретили патрулю миссии проезд на юг в направлении к этому населенному пункту.

В результате наблюдатели не имели возможности провести мониторинг района и добраться до камеры СММ. Представители патруля СММ отмечают, что гражданские автомобили в это время свободно проезжали через блокпост в обоих направлениях.

«Такие действия продолжаются четвертый день подряд и могут иметь целью скрыть деятельность вооруженных формирований Российской Федерации и нарушения Минских договоренностей», - обращает внимание Украинская сторона СЦКК.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.