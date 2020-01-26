Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на Донбассе, - Качинский

Лидер польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский говорит, что РФ ищет слабые места европейской демократии и атакует в случаи, если имеет шанс на победу. В качестве примера он приводит Крым и Донбасс.

Об этом польский политик рассказал в интервью немецкому изданию «Bild», передает «Польское радио».

Качинский обратил внимание на то, что Россия «атакует там, где видит слабое место и шанс на победу. Так в Крыму и на востоке Украины. Однако она имеет проблему там, где возникает решительное сопротивление, даже дипломатическое».

Он подчеркивает, что дело касается значительным образом Польши и балтийских стран. Поэтому очень важно присутствие войск НАТО в этих странах.

- Германия должна выслать больше войск, особенно в балтийские страны. В Польше историческое прошлое свидетельствует против присутствия у нас большего количества немцев. Германия должна принять это во внимание. Однако точно известно одно: нужны результативные подразделения быстрого реагирования в Восточной Европе, - говорит Качинский.

Он также вспомнил о смоленской трагедии, 10-летие которой будет в этом году. В интервью газете его спросили, считает ли он, что его брат Лех Качиньский «погиб в результате покушения, за которое ответственен Путин», на что Ярослав Качиньский ответил:

- Основная проблема заключается в том, что Россия еще не вернула нам обломков самолета, поэтому это никогда нельзя должным образом исследовать.

Он также добавил, что продолжаются два следствия, в которых выясняются все возможные причины.

- Я мог бы говорить с президентом Путиным о смерти своего брата. Но сначала я бы хотел вернуть обломки самолета, - сказал Ярослав Качинский.

Раньше сообщалось, что Польша обвинила русских авиадиспетчеров в катастрофе Ту- 154 под Смоленском. Самолет Ту- 154 с Президентом Польши Лехом Качинским на борту разбился 10 апреля 2010 года поблизости Смоленская. В авиакатастрофе погибло 96 человек, включая Президентом Польши, его жену и высокопоставленных польских политиков.

Напоминаем, польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце самолета «Ту-154», в результате аварии которого в Смоленской области погиб президент Польши Лех Качиньский.