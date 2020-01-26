В результате обстрелов боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий

В воскресение, 26 января, в результате обстрелова боевиков погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Сообщается, что с начала текущих суток по состоянию на 12:30 26 января российско-оккупационные войска открывали огонь уже четыре раза.

На Луганском направлении около 11:00 противник со стороны населенного пункта Березовское обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил у Орехова – с миномета калибра 120 мм, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, и Новотошковское – с миномета калибра 120 мм.

На Донецком направлении с 7 утра оккупанты из станковых противотанковых гранатометов более часа вели огонь по позициям наших войск в районе Красногоровки.

Кроме того, с 07:30 и также больше часа, русско-оккупационные войска из минометов калибра 82 мм, вооружений боевой машины пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия обстреливали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые выполняют боевые задачи вблизи Лебединского.

«По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних обстрелов один украинский воин погиб», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что вследствие вражеских обстрелов за прошедшие сутки, 25 января, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение. В тяжелом состоянии его доставили в военно-медицинский клинический центр.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.