«Надо еще больше стараться завершить войну»: Президент Зеленский отреагировал на гибель двух бойцов ВСУ на Донбассе

В воскресенье, 26 января, на Донбассе погибло два бойцы ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию и заявил, что это означает продолжение войны.

Об этом он написал на своей странице в Telegram

«Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй — подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях. Разделяю боль каждого, кого не обошла страшная потеря близкого человека. Вечная память», — написал Зеленский.

Напомним, 26 января боевики обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных орудий. Также сообщается, что два украинских военных получили ранения.