На Донбассе диверсант «ДНР» подорвался на российской мине – другие члены ДРГ бросили раненного сослуживца и убежали

В зоне ООС 27 января украинские военнослужащие задержали боевика, который подорвался на российской мине.

Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил.

У задержанного 1991 года рождения было изъяли военный билет так называемой «ДНР», что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящих в состав российско-оккупационных войск.

По словам наемника, он действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил. Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами.

Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции. Украинские военнослужащие оказали задержанному оккупанту, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, необходимую медицинскую помощь и доставили в военный госпиталь. Сейчас он находится под наблюдением врачей и дает показания о преступных действиях российской оккупационной администрации.