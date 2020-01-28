«Дело о сбитом МН-17 на Донбассе»: Один из подозреваемых хочет участвовать в суде в Гааге

В судебном заседании в Гааге по делу авиакатастрофы рейса МН-17 в небе над Донбассом хочет участвовать один из подозреваемых в причастности к этому преступлению.

Об этом заявили в пресс-службе Окружного суда Гааги, передает Укринформ.

Кроме того, подозреваемый хочет, чтобы его интересы представляла нидерландская юридическая компания.

«Недавно суд получил сообщение о том, что как минимум один из подозреваемых изъявил желание быть представленным в суде нидерландской защитой», — сказано в сообщении.

Имя подозреваемого в суде назвать отказались. Процесс начнется 9 марта в комплексе «Схипхол».

Напомним, «Боинг-777» малазийских авиалиний, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли. Международное расследование установило, что ракета, которой был сбит лайнер, была выпущена на подконтрольной боевикам территории, а установка «Бук», из которой стреляли – ввезена из России.

Российская Федерация отрицает свою причастность к уничтожению этого самолета. При этом главы МИД стран G7 требовали привлечь РФ к ответственности за сбитый «Боинг».

24 мая 2018 года эксперты совместной следственной группы (JIT) заявили, что пассажирский лайнер рейса МН17 Малазийских авиалиний в июле 2014 года над Донбассом сбила ракета, выпущенная зенитно-ракетным комплексом Бук 53-й бригады ПВО российской армии, который был доставлен на захваченную территорию Украины из Курска.