«Экс-министр угольной промышленности «ДНР» сдался контрразведчикам СБУ

Контрразведчики СБУ в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров угольной промышленности» террористической организации «ДНР».

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания «правительства ДНР» и принимал активное участие в формировании внутренней политики «профильного министерства». Он, в частности осуществлял регулирование деятельности предприятий угольной промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

После отстранения от должности злоумышленник начал в «ДНР» собственный бизнес, пытался дистанцироваться от работы в «правительстве» псевдореспублики и размышлял над возвращением на подконтрольную украинской власти территорию. Он вернулся в мирные районы Украины благодаря спецоперации, разработанной СБУ.

Сразу после вывода из так называемой «ДНР» он официально оформил соответствующее заявление в СБ Украины, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти».

Мужчина предоставил подробные показания о конкретных фактах непосредственной причастности РФ к процессу оккупации отдельных районов Донетчины. «Экс-министр» также рассказал о причастности госслужащих РФ, находящихся на оккупированных территориях Донецкой области в качестве «советников», в организации преступных схем по хищению бюджетных средств РФ выделенных для функционирования объектов угольно-промышленного комплекса псевдореспублики.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Проводится проверка возможной причастности фигуранта к совершению преступлений во время пребывания на «руководящих должностях ДНР».

Напомним, как в августе 2018 года в Украину из с ОРДЛО СБУ доставила «министра культуры ДНР» Юрия Лекстутеса, где ему выдвинули подозрение по статье «создание террористической группы или террористической организации».

А в сентябре 2018 года в ходе спецоперации контрразведки Службы безопасности с временно оккупированной территории Донецкой области был вывезен бывший «министр агропромышленности ДНР».