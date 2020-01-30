Российская пропаганда показала негативный фильм о Николаеве – в нем сняли депутата горсовета и командующего ВМС

Белорусский документалист Леонид Канфер снял фильм про Николаев «В нашу гавань заходили корабли», в котором город показан стареющим, разрушающимся и бесперспективным. Пропагандисты РФ его показали в эфире телеканала «Россия 1», придав фильму еще больше негатива.

Фильм Канфер опубликовал на своем YouTube-канале.

Значительную часть фильма режиссер посвятил упадку кораблестроения в Николаеве. Также он постоянно проводит параллели, что при Советском союзе было лучше. По словам диктора, в Николаеве «первый поворот от центра города – и трущобы».

В то же время фильм содержит манипулятивные черты – к примеру, он утверждает, что в Николаеве не работают судостроительные заводы. Хотя сейчас работают, пускай и не с той нагрузкой, сразу четыре предприятия этой отрасли: «Николаевский судостроительный завод», «Николаевская верфь СМГ», «Океан» и судостроительный завод при «Нибулоне».

Также автор фильма местами недоговаривает – он говорит о небольшом украинском флоте, но забывает, что большую часть кораблей в 2014 году захватила Россия. А захват украинских кораблей в Керченском проливе он называет «историей в Керченском проливе».

Автор фильма снял в нем нескольких николаевцев, которые рассказывают об разных сферах жизни города. В частности депутат Николаевского горсовета от «Самопомощи» Светлана Таранова (с 16:27) показана, как «новенький депутат, которая вошла в законодательную власть» (видимо, Канфер не разделят законодательную власть – Верховную Раду и местное самоуправление, т.е. горсовет – ПН). Таранова провела для съемочной группы экскурсию по горсовету. Она рассказала, что «старые» представители власти поняли, что их не накажут за проступки.

- Когда вырастают молодые, которые тоже хотят стать «решалами», которыми были старые… - Мне казалось, что я приду с шашкой наголо, очищу город, уберу всю ужасную рекламу, сделаю дороги, везде уберем будки. А когда сталкиваешься с реальностью: ты борешься с системой, а система не хочет уходить, ломаешь 10 схем, а вырастает 20 новых. Идти дальше и продолжать я не вижу особого смысла.

Светлана Таранова Игорь Воронченко

Кроме того, комментарий для фильма дал и командующий ВМС Украины Игорь Воронченко (29:25). Он рассуждал о судостроении, что выгоднее строить катера, а не ремонтировать старые корабли.

- Мы сейчас командование флота исходим их того, что мы должны строить новые современные катера и корабли, которые отвечали бы требованиям нашего времени, могли бы адекватно выполнять боевые задания на море. Принцип ремонта и модернизации, на мой взгляд, неэффективный.

- Те корабли, которые морально и физически изжили себя, нужно как можно быстрее утилизировать, чтобы они ресурс не ели. А весь ресурс направить на строительство нового современно-катерного состава.

Фильм Канфера показали по телеканалу «Россия 1», где его назвали «Город погибших кораблей». Сам режиссер объясняет, что якобы этот фильм перед премьерой без его ведома передали на телеканал. Хотя он акцентирует внимание, что и так хотел, чтобы этот фильм показывали на любых каналах. Фильм о Николаеве, по его словам, снимали в октябре-ноябре, и он входит в новый цикл об украинских городах приуроченный к 30-летию независимости Украины.

«ЧП случилось с первой же серией про Николаев: инвестор слил «налево» предмастер фильма, и он вышел на одном из российских телеканалов до премьеры в моем ютюбе. И все это был мой фильм – с моими кадрами, архивами, монтажом, сценарием, только переозвученный другим человеком. И ведь ничего не исказили. Фильм-очерк о городе, история которого определяет его сегодняшние настроения и предпочтения, его облик, история, которая объясняет их, легко вписался в формат российского ТВ. И это несмотря на то, что мы показывали николаевский Майдан, новых людей в местной власти, борцов с коррупцией, свободно работающий русский драмтеатр без гонений на русский язык – все то, что по идее, не вписывается в привычные рамки того, что мы называем российской пропагандой».

«А ведь это не попытка представить Николаев русским. Это попытка объяснить, откуда это, почему так? Почему коррупция и клановость мешают утверждению украинской повестки, почему очень многие люди от безысходности смотрят назад, в сторону совка, где хоть заводы работали, почему разочарование даже у майдановцев», - заявил Канфер на своей странице в Facebook.

По его словам, герои фильма, которые давали интервью, «никак не рассчитывали, что их покажут по российскому ТВ, они почувствовали себя обманутыми».