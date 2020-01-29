Бывший «министр ДНР», о «выводе» которого рапортовала СБУ, сам давно покинул оккупированный Донбасс, - СМИ

Бывший так называемый «министр угольной промышленности «ДНР» Игорь Ивакин, которого СБУ якобы недавно вывезла из оккупированной части Донецкой области, на самом деле покинул оккупированную территорию Донбасса еще более 5 лет назад.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Ранее СБУ сообщила, что в ходе спецоперации вывела Ивакина на подконтрольную украинской власти территорию и получила от него «полезную информацию» о влиянии России на боевиков.

Однако несколько источников свидетельствуют, что «экс-министр» еще с 2014 года проживает на контролируемой украинским правительством территории.

Во-первых, на странице Ивакина указано, что мужчина живет в Мариуполе, освобожденном еще летом 2014 года. Кроме того, из этой же страницы следует, что в июне 2014 года, когда Ивакин должен был занимать должность в ОРДЛО, он находился в Киеве. Уже в декабре – публиковал фото из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.

Он сам утверждал, что непричастен к боевикам. 21 мая 2014 года, через 5 дней после назначения так называемых «министров ДНР», в том числе Ивакина, мужчина заявил, что не подавался на должность, о назначении узнал уже в здании Донецкой ОГА, «какую-либо деятельность в рамках «ДНР» не вел». В то же время, в фотобанке российского информагентства «Россия сегодня» содержится фото Ивакина, которое указывает на его присутствие при назначении на должность оккупационных «министров».

В августе 2014 года Ивакин также писал, что находится в Донецке. Других публикаций с оккупированной территории на странице мужчины нет. Профиль мужчины активный и сейчас, он периодически выставляет фото и видео, сделанные на свободных территориях Украины.

Видео СБУ с «экс-министром», выведенным с оккупированной территории

В 2016 году Ивакин рассказывал о своей причастности к волонтерской деятельности – установлению противоосколочной пленки в учебных и лечебных учреждениях Мариуполя. Об этом проекте также писали местные СМИ, которые называли Ивакина волонтером общественной организации «Всеукраинское объединение «Патриот». Об этой организации писал и сам Ивакин.

Видео Громадського ТВ Приазовья с Игорем Ивакиным

Официально в Украине зарегистрировано только одна организация с таким названием. Ее руководитель Анна Майборода ответила, что ее организация не имеет отношения к мариупольцам. В то же время, с 2015 года Ивакин, среди других российских деятелей и боевиков, был под украинскими санкциями.