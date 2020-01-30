В Париже многотысячный митинг пожарных закончился драками с полицейским спецназом

В Париже протест пожарных закончился драками с полицией, фейерверками и применением слезоточивого газа.

Об этом сообщают «Буквы» со ссылкой на агентство «Reuters».

Уточняется, что пожарные в столице Франции вышли на протест с требованием увеличить их социальные бонусы за риски на работе, которые остаются неизменными с 1990 года.

На митинге присутствовали тысячи пожарных, когда полицейским пришлось использовать против протестующих резиновые дубинки и слезоточивый газ.

Отмечается, что пожарные в Париже уже протестовали в октябре 2019 года, требуя более высоких зарплат, пенсионных гарантий и большего уважения к своей профессии.

Напомним, что еще 5 декабря во Франции была объявлена общенациональная забастовка против пенсионной реформы правительства.

Ранее сообщалось, что оркестр Парижской оперы дал уличный концерт в знак протеста против пенсионной реформы.