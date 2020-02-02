Штаб ООС: Боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ, один украинский воин погиб, один ранен

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Первого февраля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил шесть обстрелов.

Девять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

На все обстрелы российских оккупантов подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ с разрешенного вооружения.

«Вчера, 1 февраля, в результате вражеских обстрелов один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Также в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет», - сообщают в штабе.

Напомним, военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической группировки «Призрак».

Юлия Акимова

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