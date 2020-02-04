Организатор пророссийской акции в Николаеве вступил в партию террориста Прилепина

Справа - Евгений Мефедов Россиянин Евгений Мефедов, которого недавно передали РФ по обмену, вступил в партию российского писателя Захара Прилепина, который ранее командовал подразделением оккупантов на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.

Напомним, что Мефедова ранее судили по делу трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, а затем и за организацию пророссийской акции в Николаеве в 2014 году. Продолжительное время Мефедов сидел в Николаевском СИЗО.

«Российский писатель Захар Прилепин, который приезжал на Донбасс поохотиться на украинцев, учредил в Москве новую фашистскую партию «За правду», в которую вошли российские знаменитости разной степени упоротости (Чичерина, Охлобыстин) и американский актёр Стивен Сигал, решивший срубить бабла на старости лет. Самое интересное, что в новую партию вошли бывший «министр связи ДНР» Виктор Яценко, а также один из организаторов побоища 2 мая в Одессе – Евгений Мефедов. Теперь Мефедов собирается стать депутатом Госдумы».

«У «министра ДНР» чисто случайно оказался российский паспорт. А в Одессе 2 мая чисто случайно оказался друг Прилепина, российский политик, который принимал участие в организации массовых беспорядков, приведших к гибели людей. Просто так совпало, конечно же Россия тут совсем не причём. Кстати, незадолго до обмена Мефедова, народный депутат Николай Скорик от ОПЗЖ заплатил за него залог и заботливо помог другу Пилепина выйти из СИЗО», - сообщил Казанский.

Напомним, ранее российский террорист Прилепин похвастался массовыми убийствами украинцев на Донбассе. В 2016-2018 годах он был «заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом армии «ДНР» - замполитом в подразделении террористов.