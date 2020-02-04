Штаб ООС: На Донбассе боевики 12 раз нарушили режим тишины, один украинский военный ранен, один травмирован

За минувшие сутки на Донбассе боевики 12 раз обстреляли позиции украинских военных и применяли оружие запрещенных калибров.

Об этом сообщает штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики восемь раз нарушили «режим тишины». Из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия они обстреляли позиции вблизи Павлополя; из противотанковых ракетных комплексов - возле Опытного; из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле Авдеевки; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе Песков.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики четыре раза нарушили «режим тишины». Из минометов калибра 120 мм боевики обстреляли позиции вблизи Новотошковского и Орехово; из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - возле Новолуганского.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный был ранен, еще один травмирован.