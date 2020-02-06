Бывший российский вице-губернатор стал новым «премьером» террористической «ДНР»

Так называемым «премьер-министром» псевдореспублики «ДНР» стал бывший вице-губернатор Иркутской области Владимир Пашков.

Об этом пишет «Страна.ua».

Пашков был назначен временно исполняющим обязанности «премьера». Официальных заявлений о кадровых изменениях в «правительстве ДНР» в СМИ боевиков нет, но об этом свидетельствуют сообщения на сайте главаря террористов Дениса Пушилина.

Известно, что Пашков является гражданином России. В 2005 году он был вице-мэром города Братск в Иркутской области РФ. До 2014 года Пашков работал вице-губернатором Иркутской области. После ухода с государственной службы он основал ряд компаний и возглавил предприятие «Внешторгсервис», которое принадлежит беглому украинскому олигарху Сергею Курченко.

По данным издания, в 2017 году под контроль «Внешторгсервис» перешли заводы на оккупированных территориях Донбасса. В том же году СБУ обвинила фонд Пашкова в финансировании «ЛНР».

В Москве прокомментировали смену «премьера» в «ДНР». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «это не официальное делегирование официального лица».