В школе на Николаевщине установили доску памяти погибшему на Донбассе морскому пехотинцу

В субботу, 8 февраля, в селе Себино Ноодесского района в общеобразовательной школе открыли доску памяти погибшему морскому пехотинцу Юрию Волку.

Об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты.

Как известно, военнослужащий Юрий Волк погиб 10 октября 2019 года на фронте на Донбассе. Он воевал в рядах морских пехотинцев с октября 2016 года. В 2018 году воин уже был ранен, после лечения он вернулся в ряды морпехов.

В рамках торжественного мероприятия был организован и проведен волейбольный турнир имени старшего матроса Юрия Волка.

Почтить светлую память погибшего морского пехотинца пришли представители Себинского сельского совета, учащиеся и учителя учебного заведения. Среди присутствующих на открытии мемориальной доски - родные воина, товарищи и его боевые побратимы.

В своем слове заместитель командира батальона морской пехоты выразил искреннее уважение родителям и благодарность за сына-героя, который вечно будет жить в сердцах.

Торжества сопровождались музыкальными номерами военного оркестра бригады.

Напомним, что в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденами военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты, в том числе и страшего матроса Юрия Волка.