«Положили в гроб и закапывали живьем», - бывший пленник боевиков «ДНР» рассказал о пытках террористов

Наемники российско-оккупационных войск на Донбассе жестоко пытают пленных, а также тех, кто с ними общался.

Об этом рассказал бывший пленник «ДНР» Василий Савин, передает «Апостроф».

Террористы пытали не только его самого, но также его жену и сына.

- Я был относительно известным человеком, меня нельзя было откровенно калечить: вырывать зубы плоскогубцами, отрезать уши, отрубать пальцы, выкалывать глаза. Таких людей пытают иначе. Конечно же, током, это понятно. Есть и такой метод: вставляют в уретру провод от шампанского, с одного конца поджигают - алюминий быстро проводит тепло, а следов никаких не остается, - рассказал он.

Савин также рассказал, что его не кормили по 16 суток и держали в абсолютной темноте.

- Дважды меня выводили на расстрел, один раз закапывали живьем. Меня положили в гроб в наручниках и забили крышку. Но мне было смешно, ведь я знал, что в наручниках не закопают, за них же они расписались, за них отвечать придется, - добавил экс-пленник.

Напомним, ранее военнослужащий, вернувшийся из плена боевиков, рассказал, что наемники РФ отрезали головы и сдирали кожу бойцам ВСУ. Другой украинский военнослужащий, который вернулся из плена боевиков, рассказал, что террористы заставляли его копать себе могилу. Также ранее боец «Азова» рассказал о пережитых пытках в плену у боевиков ДНР.

Также СБУ опубликовала сборник показаний о пытках 435 бывших пленных в террористических «ЛДНР».