Отданные Россией корабли становятся на ремонт в Николаев – по двум провели уже баллистическую экспертизу

Катер «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые в конце ноября прошлого года Россия вернула Украине, на следующей неделе будут отправлены на ремонт. Второй катер, «Бердянск», станет на ремонт несколько позже.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата и задержания Россией трех украинских военных кораблей в акватории Черного моря возле Керчи, МБАК «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили, что захваченные Россией судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии.

«К этому времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы», – добавили в ведомстве.

Стоит отметить, что по информации «Преступности.НЕТ», ремонт корабли будут проходить на «Николаевском судостроительном заводе» (бывший имени 61-го коммунара, – ПН).

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. Пленных украинских моряков вернули во время масштабного обмена 7 сентября.

16 ноября 2019 года помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что процесс возвращения малых бронированных катеров «Бердянск» и «Никополь», а также буксира «Яны Капу» уже на завершающем этапе.

17 ноября аварийно-спасательное судно «Сапфир», буксиры «Титан» и «Гайдамака» выдвинулись к Южному берегу Крыма, где должна состоятся передача кораблей.

18 ноября Российская Федерация передала Украине захваченные ею украинские корабли.

20 ноября они пришли в Очаков, где их осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский.