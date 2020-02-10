Украина против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе, – министр обороны Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».

«Мы очень серьезно исследовали этот вопрос и в Минобороны, в Генштабе, в других силовых ведомствах, на заседаниях СНБО. Главным было то, что это, во-первых, противоречит Минским соглашениям. Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части», - рассказал Загороднюк.

Он отметил, что разведение никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.

«Потому что если есть политическая воля в той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», - отметил Загороднюк.

Напомним, ранее Президент Зеленский заявил, что украинская сторона уже определила перечень трех дополнительных участков разведения сил и средств на Донбассе.

Как известно, 26 июня 2019 года украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской. А 1 ноября в штабе операции объединенных сил заявили о завершении этапа разведения сил и средств в районе Золотого-4. 9 ноября началось разведение войск в районе Богдановки и Петровское Донецкой области.